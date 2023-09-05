СМИ: Первый британский танк Challenger 2 уничтожен под Работино

В зоне спецоперации уничтожен первый британский танк Challenger 2, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Военкоры пишут, что машина, приписанная к резервной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии.

«Горячий сентябрь»: Рогов заявил, что ВСУ перебросили 30 тысяч бойцов в Запорожье

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Глава пророссийского движения подчеркнул, что силы РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино группам ВСУ, не допуская захвата села и прорыва линии обороны. При этом противник несет «просто колоссальные» потери.

В Минобороны сообщили, что армия России улучшила свое тактическое положение у Работина и Вербового, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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