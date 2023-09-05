СМИ: Первый британский танк Challenger 2 уничтожен под Работино

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Глава пророссийского движения подчеркнул, что силы РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино группам ВСУ, не допуская захвата села и прорыва линии обороны. При этом противник несет «просто колоссальные» потери.

В Минобороны сообщили, что армия России улучшила свое тактическое положение у Работина и Вербового, передает «Радиоточка НСН».



