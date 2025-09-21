Аксенов: Около 15 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по санаторию «Форос» в Крыму

Около 15 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на территорию санатория «Форос» в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Аксенов в своем Telegram-канале.

По информации Аксенова, в поселке также было повреждено здание школы, и, к сожалению, имеются пострадавшие и погибшие. По предварительным данным, число пострадавших составляет около 15 человек, количество погибших уточняется, добавил Аксенов.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе Ялты произошло возгорание сухой травы.

Аксенов отметил, что на месте происшествия работают профильные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, а ситуация находится под его личным контролем.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о 14 пострадавших за день после атак артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

