СМИ: передаваемые Берлином Киеву танки Leopard 1 устарели из-за слабого орудия

Немецкие танки Leopard 1, которые ФРГ решила передать Киеву, создадут дополнительные трудности для Вооруженных сил Украины, сообщает Military Watch со ссылкой на военных экспертов.

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По их словам, обещанные украинской стороне боевые машины являются устаревшими. «Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — говорится в статье.

Отмечается, что данный тип боеприпасов отсутствует на украинских складах. На Западе этот калибр также сложно найти, так как там более 40 лет назад перешли на 120-миллиметровые танковые орудия.

Ранее Канада отправила Киеву первый из нескольких танков Leopard 2. В общей сложности Оттава намерена передать Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка.

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Фото: telegram.org
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