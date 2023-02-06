СМИ: передаваемые Берлином Киеву танки Leopard 1 устарели из-за слабого орудия

По их словам, обещанные украинской стороне боевые машины являются устаревшими. «Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — говорится в статье.

Отмечается, что данный тип боеприпасов отсутствует на украинских складах. На Западе этот калибр также сложно найти, так как там более 40 лет назад перешли на 120-миллиметровые танковые орудия.

Ранее Канада отправила Киеву первый из нескольких танков Leopard 2. В общей сложности Оттава намерена передать Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка.

