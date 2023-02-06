СМИ: передаваемые Берлином Киеву танки Leopard 1 устарели из-за слабого орудия
Немецкие танки Leopard 1, которые ФРГ решила передать Киеву, создадут дополнительные трудности для Вооруженных сил Украины, сообщает Military Watch со ссылкой на военных экспертов.
По их словам, обещанные украинской стороне боевые машины являются устаревшими. «Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — говорится в статье.
Отмечается, что данный тип боеприпасов отсутствует на украинских складах. На Западе этот калибр также сложно найти, так как там более 40 лет назад перешли на 120-миллиметровые танковые орудия.
Ранее Канада отправила Киеву первый из нескольких танков Leopard 2. В общей сложности Оттава намерена передать Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка.
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