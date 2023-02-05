Канада отправила Украине первый Leopard 2

«Сегодня самолет ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передает Украине. Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — сказала она.

В общей сложности Оттава намерена передать Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка Leopard 2. Поставки должны состояться в ближайшие недели.

Напомним, правительство Германии намерено направить Украине 88 танков Leopard 1. При этом существуют проблемы со 105-миллиметровыми снарядами для пушек этих боевых машин.

