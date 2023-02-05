Канада отправила Украине первый Leopard 2
Канада отправила Киеву первый из нескольких танков Leopard 2, сообщила в Twitter министр обороны Анита Ананд.
«Сегодня самолет ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передает Украине. Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — сказала она.
В общей сложности Оттава намерена передать Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка Leopard 2. Поставки должны состояться в ближайшие недели.
Напомним, правительство Германии намерено направить Украине 88 танков Leopard 1. При этом существуют проблемы со 105-миллиметровыми снарядами для пушек этих боевых машин.
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