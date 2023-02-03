СМИ: Германия передаст Украине 88 танков Leopard 1

Правительство Германии намерено направить Украине 88 танков Leopard 1. Об этом стало известно изданию «Страна.ua», которое ссылается на закрытый материал немецкой Sueddeutsche Zeitung.

Как отмечается в материале, при этом существуют проблемы со 105-миллиметровыми снарядами для пушек этих боевых машин. Официальный представитель кабинета министров Германии в пятницу, 3 февраля подтвердил выдачу разрешения на передачу Киеву партии Leopard 1. Эти танки производились в ФРГ с середины 60-х до середины 80-х годов прошлого века.

В Австралии на танке Leopard появились надписи Z и «Слава России!»

В конце января Берлин объявил о решении направить Украине танки Leopard 2. На начальном этапе это будет рота из 14 машин. ФРГ также разрешила передачу этих танков Киеву другими странами, у которых они есть. О готовности их передать уже заявили официальном пять европейских государств.

Как сообщает НСН, губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о премировании участников спецоперации из числа местных жителей за захват или уничтожение немецких танков Leopard и американских Abrams в размере от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаГерманияТанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры