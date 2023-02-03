СМИ: Германия передаст Украине 88 танков Leopard 1

В конце января Берлин объявил о решении направить Украине танки Leopard 2. На начальном этапе это будет рота из 14 машин. ФРГ также разрешила передачу этих танков Киеву другими странами, у которых они есть. О готовности их передать уже заявили официальном пять европейских государств.

Как сообщает НСН, губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о премировании участников спецоперации из числа местных жителей за захват или уничтожение немецких танков Leopard и американских Abrams в размере от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

