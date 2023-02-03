СМИ: Германия передаст Украине 88 танков Leopard 1
Правительство Германии намерено направить Украине 88 танков Leopard 1. Об этом стало известно изданию «Страна.ua», которое ссылается на закрытый материал немецкой Sueddeutsche Zeitung.
Как отмечается в материале, при этом существуют проблемы со 105-миллиметровыми снарядами для пушек этих боевых машин. Официальный представитель кабинета министров Германии в пятницу, 3 февраля подтвердил выдачу разрешения на передачу Киеву партии Leopard 1. Эти танки производились в ФРГ с середины 60-х до середины 80-х годов прошлого века.
В конце января Берлин объявил о решении направить Украине танки Leopard 2. На начальном этапе это будет рота из 14 машин. ФРГ также разрешила передачу этих танков Киеву другими странами, у которых они есть. О готовности их передать уже заявили официальном пять европейских государств.
Как сообщает НСН, губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о премировании участников спецоперации из числа местных жителей за захват или уничтожение немецких танков Leopard и американских Abrams в размере от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- Патрушев призвал нарастить мощности российского авиапрома
- Опубликован первый трейлер сериала о группе «Король и шут»
- Россиянам рассказали, где дешевле всего можно отдохнуть этой весной
- СМИ: Турция может к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО
- Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение российскому военкору Пегову
- СМИ: Германия передаст Украине 88 танков Leopard 1
- СМИ: Фигуристу Костомарову ампутируют пальцы ног
- СМИ: США потребовали от Турции прекращения поставок в Россию ряда товаров
- Прокуратура потребовала приговорить блогера Белоцерковскую к 9 годам колонии
- Минобороны РФ рассказало об ударах по ВСУ на нескольких направлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru