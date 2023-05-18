СМИ: Передача Киеву систем ПРО «Железный купол» бессмысленна
Украине не поможет передача израильской системы ПРО «Железный купол», пишет военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post.
Он объяснил, что у Украины огромная территория, а у Москвы более совершенные ракеты (если сравнивать с палестинскими, против которых работает «Купол»).
Израиль не передаст Украине системы ПВО «Железный купол», они не предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, заявил ранее востоковед Евгений Сатановский «Радиоточке НСН». Сатановский отметил, что эти системы необходимы Израилю для собственных нужд. По его словам, США продолжают оказывать давление на Израиль в вопросе поддержки Киева, но Нетаньяху мало волнуют подобные провокации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru