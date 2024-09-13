СМИ: Пауза с решением Запада по ударам вглубь РФ связана с ошибками Киева
Пауза с решением западных стран по ударам переданным Украине дальнобойным оружием вглубь российской территории связана с ошибками Вооруженных сил Украины на поле боя, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
Как заявил газете процессор Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитта, в ближайшее время решения о нанесении Киевом ударов по РФ ожидать не стоит. Также этому мешает избирательная кампания в США, затягивающийся политический кризис во Франции и ФРГ.
По словам российского лидера, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru