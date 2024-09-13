Белый дом: США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты

Американские власти намерены обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Путин: Украина не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием

Так она ответила на перспективу санкционирования ударов Вооруженных сил Украины оружием США вглубь территории России.

При этом она отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что вовлеченность НАТО в украинский конфликт в корне меняет его характер и влечет за собой риски военного противостояния России с альянсом.

По словам российского лидера, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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