Белый дом: США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты
Американские власти намерены обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так она ответила на перспективу санкционирования ударов Вооруженных сил Украины оружием США вглубь территории России.
При этом она отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что вовлеченность НАТО в украинский конфликт в корне меняет его характер и влечет за собой риски военного противостояния России с альянсом.
По словам российского лидера, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru