Путин: Разрешение Киеву бить дальнобойным оружием подтвердит прямое участие НАТО

На Западе обсуждают вовсе не разрешение Украине использовать против России иностранное дальнобойное оружие. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет.

Комментируя информацию об обсуждениях в Великобритании и США разрешения Киеву на использование дальнобойного иностранного оружия, он напомнил, что «полётные задания в эти системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО».

«Речь идёт не о том, чтобы разрешать или не разрешать... Речь идёт о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет. Если решение будет принято, то это будет означать прямое участие США, стран НАТО, европейских стран», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что украинская армия не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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