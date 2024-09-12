Путин: Разрешение Киеву бить дальнобойным оружием подтвердит прямое участие НАТО

По его словам, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет.



Комментируя информацию об обсуждениях в Великобритании и США разрешения Киеву на использование дальнобойного иностранного оружия, он напомнил, что «полётные задания в эти системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО».

«Речь идёт не о том, чтобы разрешать или не разрешать... Речь идёт о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет. Если решение будет принято, то это будет означать прямое участие США, стран НАТО, европейских стран», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что украинская армия не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

