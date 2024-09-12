Путин: Разрешение Киеву бить дальнобойным оружием подтвердит прямое участие НАТО
На Западе обсуждают вовсе не разрешение Украине использовать против России иностранное дальнобойное оружие. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет.
Комментируя информацию об обсуждениях в Великобритании и США разрешения Киеву на использование дальнобойного иностранного оружия, он напомнил, что «полётные задания в эти системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО».
«Речь идёт не о том, чтобы разрешать или не разрешать... Речь идёт о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет. Если решение будет принято, то это будет означать прямое участие США, стран НАТО, европейских стран», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что украинская армия не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru