СМИ: оружие Запада не помогает Украине в конфликте
Оружие, которое получает Киев от западных стран, не влияет на ход военного конфликта с Россией, сообщает Global Times.
По данным издания, «чудо-оружием» называли ПТРК Javelin, а также реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard, крылатые ракеты Storm Shadow, боевые машины пехоты Bradley, истребители F-16, а также боеприпасы с обедненным ураном. Как говорится в статье, лучше себя показывает не тот, у кого «самые красивые игрушки», а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть.
В настоящее время военные возможности РФ превосходят силы Украины.
Ранее чиновники на Западе усомнились в успехе наступления ВСУ осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru