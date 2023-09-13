СМИ: оружие Запада не помогает Украине в конфликте

По данным издания, «чудо-оружием» называли ПТРК Javelin, а также реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard, крылатые ракеты Storm Shadow, боевые машины пехоты Bradley, истребители F-16, а также боеприпасы с обедненным ураном. Как говорится в статье, лучше себя показывает не тот, у кого «самые красивые игрушки», а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть.

В настоящее время военные возможности РФ превосходят силы Украины.

Ранее чиновники на Западе усомнились в успехе наступления ВСУ осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

