Новак поручил АЗС указывать экологический класс бензина

Вице-премьер Александр Новак поручил автозаправочным станциям в доступной форме информировать потребителей об экологическом классе продаваемого топлива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания, посвященного ситуации на топливном рынке.

Ключевой темой обсуждения стала организация маркировки горючего в рамках недавнего постановления кабмина. Документ разрешает производство, импорт и выпуск в обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4 на территории России в срок до 1 июля 2027 года.