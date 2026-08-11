Новак поручил АЗС указывать экологический класс бензина

Вице-премьер Александр Новак поручил автозаправочным станциям в доступной форме информировать потребителей об экологическом классе продаваемого топлива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания, посвященного ситуации на топливном рынке.

Ключевой темой обсуждения стала организация маркировки горючего в рамках недавнего постановления кабмина. Документ разрешает производство, импорт и выпуск в обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4 на территории России в срок до 1 июля 2027 года.

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По словам Новака, допуск на внутренний рынок стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» обеспечит дополнительные объемы предложения. Эта мера позволит эффективно покрывать возможный дефицит горючего в отдельных регионах, а понятная маркировка даст гражданам возможность делать осознанный выбор.

Правительство официально разрешило обращение топлива этих низких экологических классов топлива 5 августа. До этого момента в страну официально разрешалось ввозить исключительно бензин класса К5, который отличается меньшим содержанием вредных веществ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТопливоБензинАЗСАлександр Новак

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