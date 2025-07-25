СК РФ установил более 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ
25 июля 202505:02
Стало известно, сколько наемников воюет на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователи установили более 3,5 тысяч бойцов из 70 стран. 721 человек объявлен в международный розыск, а 282 — заочно арестованы.
Отмечается, что в отношении 134 иностранца уже вынесены приговоры.
Ранее в Госдуме заявили о массовой гибели польских наемников в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru