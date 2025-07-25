СК РФ установил более 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ

Стало известно, сколько наемников воюет на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

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Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователи установили более 3,5 тысяч бойцов из 70 стран. 721 человек объявлен в международный розыск, а 282 — заочно арестованы.

Отмечается, что в отношении 134 иностранца уже вынесены приговоры.

Ранее в Госдуме заявили о массовой гибели польских наемников в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СКРВСУНаемники

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