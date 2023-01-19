СМИ: объем нового пакета американской военной помощи Украине может составить $2,6 млрд
Объем очередного пакета военной помощи США Украине может составить $2,6 млрд, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Объявление об очередных американских поставках будет сделано по итогам заседания созданной Западом группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, которое состоится в ФРГ 20 января.
Администрация Белого дома склоняется к тому, что военные Украины должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию на будущих переговорах. Власти США с начала специальной военной операции занимали «жесткую позицию, однако в настоящее время позиция американских властей смягчается.
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