СМИ: США включат бронемашины Stryker в новый пакет помощи Киеву

По данным издания, при этом в нем не будет танков Abrams. Это связано с логистическими трудностями и их обслуживанием, а не с опасениями, что передача боевых машин может привести к эскалации конфликта.

Не войдут в пакет и оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS «из-за опасений спровоцировать» руководство России. Ожидается, что Украине передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км.

Также власти Соединенных Штатов дополнительно выделят 125 млн долларов для помощи Украине. Средства пойдут на поддержку энергосистемы и инфраструктуры страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

