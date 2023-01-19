СМИ: США включат бронемашины Stryker в новый пакет помощи Киеву

Администрация Джо Байдена намерена включить в очередной пакет военной помощи Киеву, о котором объявят 20 января, несколько боевых бронированных машин Stryker, артиллерию, боеприпасы, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, при этом в нем не будет танков Abrams. Это связано с логистическими трудностями и их обслуживанием, а не с опасениями, что передача боевых машин может привести к эскалации конфликта.

Не войдут в пакет и оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS «из-за опасений спровоцировать» руководство России. Ожидается, что Украине передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км.

Также власти Соединенных Штатов дополнительно выделят 125 млн долларов для помощи Украине. Средства пойдут на поддержку энергосистемы и инфраструктуры страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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