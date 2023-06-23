СМИ: несколько бригад ВСУ пропали без вести в ходе контрнаступления
Несколько мощных бригад украинской армии пропали без вести в ходе контрнаступления. Об этом пишет Forbes.
Издание уточнило, что среди пропавших 117-я механизированная бригада украинской армии.
Также сообщается о серьезных потерях в технике у подразделения 37-й бригады морской пехоты. По данным источника, группа из 33-й механизированной и 47-й штурмовой бригад не смогла преодолеть минное поле южнее Малой Токмачки.
Бойцы ВСУ бросили «пару десятков своих лучших танков», говорится в публикации.
Контрнаступление ВСУ самоубийственно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «Радиоточка НСН».
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