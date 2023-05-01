СМИ: неготовность ВСУ к контрнаступлению огорчила Запад
1 мая 202304:03
Страны Запада обеспокоены сообщениями о неготовности украинской армии к контрнаступлению после ее многомиллиардного финансирования, сообщает Guardian.
Состояние Вооруженных сил Украины вызывает беспокойство в США и Евросоюзе, которые вложили большие деньги в военную помощь Киеву. Также издание приводит выводы американской разведки, по данным которой, Украина может не справиться с подготовкой для реализации своих целей.
Ранее боец «Вагнера» заявил, что Артемовск скоро будет освобожден, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru