СМИ: неготовность ВСУ к контрнаступлению огорчила Запад

Страны Запада обеспокоены сообщениями о неготовности украинской армии к контрнаступлению после ее многомиллиардного финансирования, сообщает Guardian.

В США назвали причины затягивания начала контрнаступления ВСУ

Состояние Вооруженных сил Украины вызывает беспокойство в США и Евросоюзе, которые вложили большие деньги в военную помощь Киеву. Также издание приводит выводы американской разведки, по данным которой, Украина может не справиться с подготовкой для реализации своих целей.

Ранее боец «Вагнера» заявил, что Артемовск скоро будет освобожден, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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