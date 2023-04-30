В США назвали причины затягивания начала контрнаступления ВСУ

Украинская армия в любой момент может начать контрнаступление, но есть причины, почему она до сих пор не предпринимает активных действий. Об этом сообщает CNN.

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Главным фактором американский телеканал назвал наличие сложного комплекса российских укреплений. Прорыв обороны армии РФ станет «огромным испытанием» для украинских войск, отметили журналисты.

Второй причиной промедления названо отсутствие фактора неожиданности. Также журналисты обратили внимание на превосходство России в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ пойдут в контрнаступление без поставленных западными странами самолетов, передает «Радиоточка НСН».

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