СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за неудач на поле боя

Североатлантический альянс может отправить свой военный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач армии бывшей советской республики, сообщает Asia Times.

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Как сообщил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен, на Украине уже находятся советники НАТО. Кроме того, в случае своего переизбрания на второй срок, американский лидер Джо Байден почти наверняка введет войска США на Украину с целью спасти ее, заявил эксперт. Все это будет означать войну в Европе.

Ранее в США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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