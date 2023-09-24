СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за неудач на поле боя
Североатлантический альянс может отправить свой военный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач армии бывшей советской республики, сообщает Asia Times.
Как сообщил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен, на Украине уже находятся советники НАТО. Кроме того, в случае своего переизбрания на второй срок, американский лидер Джо Байден почти наверняка введет войска США на Украину с целью спасти ее, заявил эксперт. Все это будет означать войну в Европе.
Ранее в США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru