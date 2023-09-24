СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за неудач на поле боя

Как сообщил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен, на Украине уже находятся советники НАТО. Кроме того, в случае своего переизбрания на второй срок, американский лидер Джо Байден почти наверняка введет войска США на Украину с целью спасти ее, заявил эксперт. Все это будет означать войну в Европе.

Ранее в США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

