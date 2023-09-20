МИД РФ: Учения НАТО в 2024 году являются подготовкой к столкновению с Россией
Запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, являются частью приготовления к военному столкновению с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил агрессивный характер учений и назвал их провокационными, подчеркнув, что альянс пытается демонстрировать силу и осуществлять венно-политическое давление.
Учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Как отметил Макгрегор, для РФ Черное море так же важно, как для США — Карибское.
Макгрегор предупредил, что у американской стороны «будут проблемы», США потеряют корабли и могут «оказаться в состоянии войны с Россией», если проявят неосторожность, передает «Радиоточка НСН».
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