МИД РФ: Учения НАТО в 2024 году являются подготовкой к столкновению с Россией

Учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Как отметил Макгрегор, для РФ Черное море так же важно, как для США — Карибское.

Макгрегор предупредил, что у американской стороны «будут проблемы», США потеряют корабли и могут «оказаться в состоянии войны с Россией», если проявят неосторожность, передает «Радиоточка НСН».

