СМИ: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
Власти западных стран считают, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, сообщает The New York Times.
По данным издания, речь идет о многих официальных лиц в США и Европе, среди которых, в том числе активные сторонники Украины. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в США раскрыл его главный страх о том, что поддержка со стороны Вашингтона вскоре прекратится или снизится до минимума.
Тогда как Киев еще мечтает о наступлении на Россию, западные союзники уверены, что лучшая стратегия для ВСУ — уход в оборону, что позволит выиграть время и собрать новую армию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские власти сменили риторику в отношении Украины. Вашингтон стал задаваться вопросом, куда тратятся деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru