Песков: США сменили риторику по украинскому вопросу

Американские власти сменили риторику в отношении Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, Вашингтон стал задаваться вопросом, куда тратятся деньги, так как украинские власти обещал победу на поле боя, «а сейчас американцы понимают, что их обманули». Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что 12 декабря американский лидер Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 200 млн долларов. Песков назвал эту сумму весьма скромной.

По словам пресс-секретаря, украинские власти видят ситуацию на поле боя и отсутствие потенциала в продвижении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДмитрий Песков

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