Песков: США сменили риторику по украинскому вопросу
Американские власти сменили риторику в отношении Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, Вашингтон стал задаваться вопросом, куда тратятся деньги, так как украинские власти обещал победу на поле боя, «а сейчас американцы понимают, что их обманули». Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что 12 декабря американский лидер Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 200 млн долларов. Песков назвал эту сумму весьма скромной.
По словам пресс-секретаря, украинские власти видят ситуацию на поле боя и отсутствие потенциала в продвижении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru