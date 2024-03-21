СМИ: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На Украине воздушная тревога объявлена на всей территории страны, сообщает РИА Новости.

На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и четырех регионах

До этого тревога о нападении с воздуха объявлялась в Киеве, а в Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях.

Ранее в Харьковской области Украины прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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