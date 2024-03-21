СМИ: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
21 марта 202405:32
На Украине воздушная тревога объявлена на всей территории страны, сообщает РИА Новости.
До этого тревога о нападении с воздуха объявлялась в Киеве, а в Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях.
Ранее в Харьковской области Украины прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru