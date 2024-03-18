СМИ: в Харьковской области Украины прогремел мощный взрыв
18 марта 202400:01
В Харьковской области на востоке Украины прогремел мощный взрыв, сообщает «РЕН ТВ».
В регионе звучат сирены воздушной тревоги. Подробности произошедшего неизвестны, местные власти ситуацию не комментировали.
Ранее в семи областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru