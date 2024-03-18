СМИ: в Харьковской области Украины прогремел мощный взрыв

В Харьковской области на востоке Украины прогремел мощный взрыв, сообщает «РЕН ТВ».

В регионе звучат сирены воздушной тревоги. Подробности произошедшего неизвестны, местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее в семи областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ВзрывСпецоперацияУкраина

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