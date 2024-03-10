На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и четырех регионах

Первые сирены зазвучали в Киевской области, затем воздушную тревогу объявили в Винницкой области. После этого сирены сработали в Хмельницкой области. В Киеве тревога была объявлена около половины третьего ночи.

До сих пор тревога действует в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Николаевской и Кривоградской областях.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Николаевской области слышны взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

