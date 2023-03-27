Замглавы МИД Польши: Варшава не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29
Польша не будет передавать Киеву все имеющиеся у нее истребители МиГ-29. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
Так, по последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поставка Польшей и Словакией истребителей Киеву не сможет повлиять на исход спецоперации на Украине. По его словам, это лишь доставит дополнительные беды самим украинцам, сообщает НСН.
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