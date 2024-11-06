«Скрипеть зубами»: В Германии опасаются, что Трамп заморозит конфликт на Украине

Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп четко сказал, что хочет остановить боевые действия на Украине, он выполнит свое обещание, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН. Однако, по его мнению, действия Трампа приведут к заморозке конфликта, а не его окончанию, поскольку его «невозможно решить».

Мировые лидеры и политики ранее поздравили республиканца Дональда Трампа, который объявил о своей победе на президентских выборах. Его поздравили президенты Франции, Литвы, Латвии, Украины, Израиля, Сербии, канцлер Австрии, генсек НАТО, премьер Венгрии, вице-премьер Италии. Владимир Зеленский в поздравлении напомнил о принципе «мир через силу». Рар считает, что для Киева наступают тяжелые времена.