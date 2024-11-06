«Скрипеть зубами»: В Германии опасаются, что Трамп заморозит конфликт на Украине
Трамп может начать просить с Зеленского деньги за каждую единицу оружия, а на Германию переложить всю ответственность за «бесплатное» финансирование Киева, отметил в эфире НСН Александр Рар.
Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп четко сказал, что хочет остановить боевые действия на Украине, он выполнит свое обещание, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН. Однако, по его мнению, действия Трампа приведут к заморозке конфликта, а не его окончанию, поскольку его «невозможно решить».
Мировые лидеры и политики ранее поздравили республиканца Дональда Трампа, который объявил о своей победе на президентских выборах. Его поздравили президенты Франции, Литвы, Латвии, Украины, Израиля, Сербии, канцлер Австрии, генсек НАТО, премьер Венгрии, вице-премьер Италии. Владимир Зеленский в поздравлении напомнил о принципе «мир через силу». Рар считает, что для Киева наступают тяжелые времена.
«Трамп четко сказал, что он хочет остановить боевые действия на Украине, которые Америке уже надоели. Америка понимает, что это дорого, выиграть геополитически Европа или Запад не может, поэтому надо их остановить. Думаю, единственное, что он предложит – это чтобы Зеленский прямо платил бы за каждый танк и за каждое ружье, которое он будет брать у Америки. Поскольку у Украины таких денег нет и Украина все время ожидала, что она будет получать подарки с Запада, это приведет к тому, что весь груз дальнейшей поддержки Украины ляжет на плечи немцев - самой богатой страны Европы, которую будут толкать к тому, чтобы она фактически единолично на своих плечах тянула бы все это бремя», – сказал Рар.
Он отметил, что в конечном итоге действия Трампа приведут к заморозке конфликта на Украине.
«В Германии элиты готовы это делать (помогать Украине – ред. НСН) по идеологическим соображениям, но денег-то здесь тоже нет. Поэтому я думаю, что-то с Украиной сейчас будет происходить. То есть, все больше и больше властные силы будут скрипеть зубами в Европе. В Америке достаточно прагматичное видение всего этого… Все приведет к тому, что нужно заморозить этот конфликт. Решить его невозможно, но можно заморозить», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Рар заявил, что европейские элиты «бояться и ненавидят» Трампа. По словам политолога, в Европе опасаются, что он «погубит демократию».
«Может быть, все не будет так сложно и так страшно, как думают европейцы. Но на самом деле европейцы очень боятся Трампа. И в принципе не только боятся, но ненавидят. Я говорю про элиты, не про простых людей. Они считают, что он погубит демократию в Америке. В первую очередь, исчезновение демократической модели в Америке взбудоражит Евросоюз. И приведет к тому, что правые и популистские силы в Европе придут к власти. Нынешние правящие элиты этого больше всего боятся. Они просто не понимают, что американцы голосовали не за или не против демократии, как в Европе хотелось бы. Они голосовали за человека, который лучше разбирается в экономике. Вот так просто. Но европейцы этого не понимают», – сказал он.
По мнению Рара, Трамп рассматривает Евросоюз как конкурента, особенно Германию. При этом Трамп будет заставлять европейцев и дальше покупать американский сжиженный газ, уверен политолог.
«Европейцев ожидают очень трудные четыре года с Трампом. Байден и Обама рассматривали Европу как союзника, хотя бы в вопросах либеральных ценностей… Трамп рассматривает Евросоюз чисто как конкурента, особенно Германию, как страну, которая за счет Америки последние годы нажила себе благосостояние. Он считает это несправедливым и считает, что надо это резко менять. Так что он будет привлекать немецкие фирмы к себе в Америку с тем, чтобы они переехали, производили, платили налоги в Америке и покинули бы Германию. Он, если нужно, будет придумывать тарифы и таможенные платежи, чтобы ограничить торговлю с Европой, где ему кажется, что Америке невыгодно. С другой стороны, он будет европейцев заставлять дальше покупать американский сжиженный газ. В этом отношении он, конечно, не друг России. Он будет смотреть, чтобы дальше все шло из Америки, а не из России», – добавил он.
По данным The New York Times, Трампа поддержали 277 выборщиков при минимальном пороге в 270 голосов. Кандидат от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис набрала 224 голоса. Согласно американскому законодательству, 17 декабря коллегия выборщиков должна объявить результаты президентской гонки. После этого, 6 января 2025 года, в конгрессе состоится их утверждение. Инаугурация президента США запланирована на 20 января, передает «Радиоточка НСН».
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