Врач рассказал, как сезонные изменения влияют на работу организма осенью

Специалист объяснил, что из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды люди меньше времени проводят на солнце, снижается выработка витамина D и ослабевает иммунитет. В психике из-за снижения серотонина и повышения мелатонина могут ухудшаться когнитивные функции, появляются слабость и сонливость.



Эксперт добавил, что холодный ветер может провоцировать приступ стабильной стенокардии. Плюс работа центрального отопления пересушивает воздух и плохо влияет на слизистые дыхательных путей.



Врублевский подчеркнул, что для ряда состояний характерно осеннее обострение, в том числе для ишемической болезни сердца. Также может ухудшаться состояние пациентов с заболеваниями ЖКТ. По его словам, осень — сезон обострения язвенной болезни и хронического гастрита. Дают о себе знать и хронические патологии психоэмоциональной сферы.



Ранее россиянам назвали убийц иммунитета осенью.

