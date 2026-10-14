Врач рассказал, как сезонные изменения влияют на работу организма осенью
Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Александр Врублевский рассказал RT, что осенью сезонные изменения влияют на работу сердца и сосудов, ЖКТ, иммунной и нервной систем.
Специалист объяснил, что из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды люди меньше времени проводят на солнце, снижается выработка витамина D и ослабевает иммунитет. В психике из-за снижения серотонина и повышения мелатонина могут ухудшаться когнитивные функции, появляются слабость и сонливость.
Эксперт добавил, что холодный ветер может провоцировать приступ стабильной стенокардии. Плюс работа центрального отопления пересушивает воздух и плохо влияет на слизистые дыхательных путей.
Врублевский подчеркнул, что для ряда состояний характерно осеннее обострение, в том числе для ишемической болезни сердца. Также может ухудшаться состояние пациентов с заболеваниями ЖКТ. По его словам, осень — сезон обострения язвенной болезни и хронического гастрита. Дают о себе знать и хронические патологии психоэмоциональной сферы.
Ранее россиянам назвали убийц иммунитета осенью.
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