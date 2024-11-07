В Кремле заявили, что США способны быстро прекратить конфликт на Украине

По его слова, он никак не относится к победе на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку у Москвы своя повестка дня, а вопрос победы республиканца должен беспокоить самих американских граждан.

Ранее Песков заявил, что ему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Трампа с победой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

