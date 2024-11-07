В Кремле заявили, что США способны быстро прекратить конфликт на Украине
7 ноября 202401:01
Американские власти способны быстро прекратить конфликт вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его слова, он никак не относится к победе на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку у Москвы своя повестка дня, а вопрос победы республиканца должен беспокоить самих американских граждан.
Ранее Песков заявил, что ему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Трампа с победой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru