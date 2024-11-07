В Кремле заявили, что США способны быстро прекратить конфликт на Украине

Американские власти способны быстро прекратить конфликт вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом

По его слова, он никак не относится к победе на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку у Москвы своя повестка дня, а вопрос победы республиканца должен беспокоить самих американских граждан.

Ранее Песков заявил, что ему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Трампа с победой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДональд ТрампДмитрий Песков

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