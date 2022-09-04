СМИ: На Украине военнообязанным женщинам запретили покидать страну

«С 1 октября женщины, владеющие определенными профессиями, должны встать на воинский учет. В списке 14 специальностей», - приводит цитату с сайта издания РИА Новости.

По данным журналистов, военнообязанных женщин коснутся те же ограничения, что и на мужчин - они не могут выехать за границу в период военного положения.

Украинское Минобороны объясняют это стремлением к стандартам НАТО.

«В первую очередь это продиктовано гендерным равенством. Так как мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в вооружении, но и в воинском учете. Этот учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин», - пояснил Смилка украинскому изданию.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в вооруженных силах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее отца.

