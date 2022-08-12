Зеленский просит Раду продлить военное положения и мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную раду проект закона о продлении действия военного положения и мобилизации в стране. Такая информация появилась на сайте Верховной рады.

Сами документы пока не выложены. Военное положение на Украине было введено 24 февраля с началом специальной военной операции России.