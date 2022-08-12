Зеленский просит Раду продлить военное положения и мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную раду проект закона о продлении действия военного положения и мобилизации в стране. Такая информация появилась на сайте Верховной рады.

Сами документы пока не выложены. Военное положение на Украине было введено 24 февраля с началом специальной военной операции России.

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22 мая украинский парламент в очередной раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток, то есть до 23 августа.

Пока действует военное положение, власти Украины имеют право объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения людей, транспорта.

Кроме того, в стране запретили деятельность некоторых политических партий, предусмотрены другие меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военное ПоложениеВерховная РадаВладимир Зеленский
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