Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, где служила дочь

Подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в вооруженных силах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее отца.

В ФСБ заявили, что убийство планировалось против Дугиной, а не ее отца

«Она служила не в "Азове"*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — заявил он. По словам мужчины, дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. Как заверил отец, в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе женщина участия не принимала.

Напомним, Организация Объединенных Наций призывает провести расследование и выявить все обстоятельства убийства российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

*Организация признана террористической и запрещена в России*

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Убийства
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