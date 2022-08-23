Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, где служила дочь
Подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в вооруженных силах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее отца.
«Она служила не в "Азове"*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — заявил он. По словам мужчины, дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. Как заверил отец, в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе женщина участия не принимала.
Напомним, Организация Объединенных Наций призывает провести расследование и выявить все обстоятельства убийства российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.
*Организация признана террористической и запрещена в России*
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