По его словам, «ликвидируешь одного русского, а на его месте как будто выскакивают двое». Пехотинец посетовал, что «создается ощущение, что их неограниченное количество».

Издание отмечает, что ряды украинской армии все больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск в ходе боевых действий. Военнослужащие ВСУ на поле боя говорят об «истощении и падении морального духа».

Ранее стало известно, что все больше солдат ВСУ хотят покинуть Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

