СМИ: На Украине озадачены «неограниченным количеством» россиян
В Вооруженных силах Украины озадачены «неограниченным количеством» россиян, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского пехотинца 35-й бригады морской пехоты Валентина.
По его словам, «ликвидируешь одного русского, а на его месте как будто выскакивают двое». Пехотинец посетовал, что «создается ощущение, что их неограниченное количество».
Издание отмечает, что ряды украинской армии все больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск в ходе боевых действий. Военнослужащие ВСУ на поле боя говорят об «истощении и падении морального духа».
Ранее стало известно, что все больше солдат ВСУ хотят покинуть Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru