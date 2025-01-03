Зеленский признал увеличение случаев дезертирства в ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что количество случаев самовольного оставления частей в Вооруженных силах Украины увеличилось в 2024 году, сообщает «РБК-Украина».

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По словам главы государства, дезертирство связано с усталостью украинских военных от боевых действий.

Ранее стало известно, что все больше солдат ВСУ хотят покинуть Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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