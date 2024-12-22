СМИ: Все больше солдат ВСУ хотят покинуть Курскую область

Солдаты Вооруженных сил Украины все больше сомневаются относительно целесообразности продолжения авантюры в Курской области и необходимости оккупации российской территории, сообщает издание The Spectator.

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Подогревают сомнения растущие потери и тяжелая ситуация в Донбассе. Журнал пишет, что армия России имеет значительно преимущество перед украинской по численности личного состава, в то время как в ВСУ борются с проблемой массового дезертирства.

Украинские военные не поддерживают намерение своего руководства использовать часть Курской области как разменную монету на переговорах с Россией.

Ранее стало известно, что потери ВСУ в Курской области превысили 42 100 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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