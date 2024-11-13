СМИ: На Украине обеспокоены, что Помпео не войдет в администрацию Трампа

Журнал пишет, что для чиновников в Киеве это очень негативное развитие событий. Ранее Помпео заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в 500 млрд долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Киев может получать и использовать.

Ранее Трамп заявил, что не намерен приглашать экс-главу Госдепа при своей первой администрации Майка Помпео в состав нового правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

