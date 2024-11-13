СМИ: На Украине обеспокоены, что Помпео не войдет в администрацию Трампа
На Украине обеспокоены тем, что бывший госсекретарь США Майк Помпео, обещавший расширение помощи для ВСУ, не войдёт в новую администрацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского сотрудника службы безопасности.
Журнал пишет, что для чиновников в Киеве это очень негативное развитие событий. Ранее Помпео заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в 500 млрд долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Киев может получать и использовать.
Ранее Трамп заявил, что не намерен приглашать экс-главу Госдепа при своей первой администрации Майка Помпео в состав нового правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru