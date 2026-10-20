В России смогут увеличить налоговый вычет на жилье через два-три года, хотя этот вопрос уже давно актуален, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.

Потолок налогового вычета за покупку квартиры в два миллиона рублей устарел, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко. По его словам, его нужно поднять до восьми миллионов рублей. Парламентарий указал, что вычет не привязан к выбору между первичным и вторичным жильем — вернуть деньги можно в обоих случаях. Засько идею поддержал, но с оговорками.