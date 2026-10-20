Два-три года? Когда в России смогут увеличить налоговый вычет на жилье
Вадим Засько заявил НСН, что необходимо предоставить право для регионов корректировать размер вычета в зависимости от развития рынка недвижимости.
В России смогут увеличить налоговый вычет на жилье через два-три года, хотя этот вопрос уже давно актуален, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
Потолок налогового вычета за покупку квартиры в два миллиона рублей устарел, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко. По его словам, его нужно поднять до восьми миллионов рублей. Парламентарий указал, что вычет не привязан к выбору между первичным и вторичным жильем — вернуть деньги можно в обоих случаях. Засько идею поддержал, но с оговорками.
«Проблема критериев имущественного налогового вычета по НДФЛ более чем актуальна. Напомню, что максимальный имущественный налоговый вычет по НДФЛ при приобретении недвижимости (квартиры, дома и т.п.) на сегодня составляет два миллиона рублей от стоимости недвижимости и плюс три миллиона рублей на расходы, связанные с уплатой ипотечных процентов, что в сумме составит максимум пять миллионов рублей или 650 тысяч рублей прямого возврата "живых" денег. Безусловно, в сегодняшнем ценовом формате на жилую недвижимость это весьма далеко от реальных расходов граждан на приобретение жилья», — отметил он.
Он также призвал решать этот вопрос в региональном формате.
«Сам подход к предоставлению имущественного налогового вычета по НДФЛ требует переориентирования в региональный формат с установлением предельного уровня вычетов, исходя именно из региональных условий цен на жилую недвижимость. При этом необходимо зафиксировать базовый размер вычетов в федеральном законодательстве – Налоговом кодексе РФ, но предоставить право для регионов корректировать размер вычета в зависимости от развития рынка недвижимости», — объяснил он.
При этом он подчеркнул, что это приведет к «выпаду» доходов бюджетов.
«Но надо отдавать себе отчет и в том, что, повышая сегодня пороги вычетов, мы формируем рост выпадающих доходов региональных бюджетов. И в этой связи мы должны проработать параллельную стратегию компенсации этих выпадающих доходов, а в сегодняшних бюджетных условиях это вряд ли возможно. Однако я более чем уверен, что в определенный временной период, по моему мнению, это не позднее двух-трех лет, мы вернемся к вопросу индексации налоговых вычетов по НДФЛ в системном формате с учетом перспективной социально-экономической ситуации и бюджетной обеспеченности», — заключил собеседник НСН.
Действующие лимиты установили в 2014 году. Максимум имущественного вычета — два миллиона рублей, что при ставке НДФЛ в 13% дает возврат в 260 тысяч рублей.
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