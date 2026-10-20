Панические настроения: Подержанные автомобили подорожают до 20%

То, что в сентября россияне активнее покупали автомобили на вторичном рынке, обусловлено грядущим повышением утильсбора. Поэтому тенденция до конца года сохранится, а цены – подрастут, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.

По итогам первого осеннего месяца в России было продано 557,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, следует из данных «Автостата». В 2026 году это рекордный результат. Цифры на 7,5% превышают августовские показатели. С начала этого года в РФ было продано 4,5 млн подержанных авто, что на 2% превышает показатели аналогичного периода 2025-го. По мнению Андрея Ломанова, цифры свидетельствуют о тяжелом состоянии рынка, и говорить уместно в том числе о панических настроениях покупателей, ожидающих очередного повышения цен.