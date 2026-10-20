Панические настроения: Подержанные автомобили подорожают до 20%
Россияне стали активнее покупать подержанные автомобили на фоне грядущего повышения утильсбора, заявил НСН Андрей Ломанов.
То, что в сентября россияне активнее покупали автомобили на вторичном рынке, обусловлено грядущим повышением утильсбора. Поэтому тенденция до конца года сохранится, а цены – подрастут, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
По итогам первого осеннего месяца в России было продано 557,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, следует из данных «Автостата». В 2026 году это рекордный результат. Цифры на 7,5% превышают августовские показатели. С начала этого года в РФ было продано 4,5 млн подержанных авто, что на 2% превышает показатели аналогичного периода 2025-го. По мнению Андрея Ломанова, цифры свидетельствуют о тяжелом состоянии рынка, и говорить уместно в том числе о панических настроениях покупателей, ожидающих очередного повышения цен.
«Мы понимаем, что рынок в довольно тяжелом состоянии. Если оттолкнуться от цифры, которые существуют, то тут, скорее, разговор идет о приобретении автомобиля потому, что все мы понимаем, что со следующего года будет введен новый утильсбор. И, по крайней мере, ряд автомобилей подорожает еще на 20%. Поэтому я полагаю, что осень будет активной порой по покупкам авто», — отметил Ломанов.
При этом, добавил эксперт, сильного взвинчивания цен до конца зимы ждать не стоит.
«Мы же не говорим о том, что у нас вдвое увеличились продажи. Они просто в процентном соотношении немножко подросли. На то может быть масса факторов. Поэтому здесь нет какой-то цифры, которая показывает ажиотаж. А если нет ажиотажа, то резкого взлета цен мы не увидим. Но цены будут продолжать расти, это совершенно очевидно», — сказал Ломанов.
Относительно того, насколько состарился российский рынок подержанных машин, эксперт напоминает, что исследования на этот счет разнятся. Так или иначе, в каком-то виде это безусловно скажется на безопасности на дорогах.
«Но давайте будем ориентироваться где-то на 14-15 лет. Такой у нас средний возраст автомобиля, и это, конечно, очень грустная цифра. Я не думаю, что это будет очень критично сказываться на безопасности дорожного движения, но, тем не менее, скажется в том или ином виде. Хуже другое: раз парк устаревает, не обновляется, то мы не видим новых технологий. А за последние пять лет автомобиль из машины с рулем и колесами превратился в очень умный гаджет, и во многих авто есть совершенно обязательные системы безопасности, которые удерживают машину в полосе и останавливают, если кто-то резко затормозил спереди, а водитель просто не успел это сделать», — объяснил Ломанов.
По его словам, такие системы активно сказываются на пассивной безопасности, а у старых автомобилей их попросту нет, поэтому надеяться приходится лишь на «опыт, навык и силы» водителей. Не стоит забывать и о том, отмечает эксперт, что риск поломок у старых машин довольно велик.
Ранее НСН рассказывала об обязательных правилах ухода за машиной в октябре.
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