Россиянам рассказали об опасности консервирования разных овощей в одной банке

По её словам, это связано с тем, что у разных овощей разные плотность, содержание влаги, структура и размер. Из-за этого они по-разному ведут себя в банке, в частности, просаливаются или маринуются быстрее или медленнее других. Это может повлиять на пищевую безопасность продукта в целом.

Эксперт указала, что следует учитывать естественную кислотность. Так, к низкокислотным относятся, например, кабачки и брокколи, а к высококислотным — томаты и лук. Использование овощей с разной кислотностью в одной банке нарушает баланс. В результате повышается риск «развития внутри бактерий, включая возбудителей ботулизма».

«Проявлениями такого процесса могут быть помутнение рассола, изменение запаха и вкуса, размягчение овощей и даже избыточное газообразование», - отметила она.

Анищенкова добавила, что лучше консервировать разные овощи раздельно друг от друга. Однако совсем отказываться от овощных ассорти не нужно. Но следует помнить, что для каждого сочетания овощей необходима подходящая технология, а также использовать проверенный рецепт.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов заявил, что домашние овощные консервы при качественной стерилизации можно держать дома до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».