Названы самые распространенные схемы мошенников для обмана водителей
Для обмана водителей мошенники используют мессенджеры, поддельные сайты, дипфейки и уязвимости умных автомобилей. Об этом «Ленте.ру» рассказала основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева.
По её словам, чаще всего это фишинг под видом официальных уведомлений, например, о блокировке ЭПТС, просроченном техосмотре или штрафе со скидкой. Содержащаяся в сообщении ссылка или номер для уточнения, так же, как поддельные QR-коды на парковках, ведут на сайты-клоны, которые крадут платежные данные.
«Вредоносные приложения перехватывают SMS с кодами и опустошают счет. Мошенники через уязвимости телематических систем умных авто блокируют управление или крадут личные», - сказала эксперт.
Она отметила, что также мошенники на дорогах имитируют неисправность, иногда используя подставной эвакуаторщик, после чего отправляют водителей в «свой» автосервис.
Яковлева добавила, что особенно высоки риски при покупке и продаже автомобилей, например, схемы с «выгодным перегоном» и сделки по генеральной доверенности.
Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники стали рассылать россиянам письма о якобы выявленной налоговой задолженности с вредоносными файлами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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