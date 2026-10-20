Названы самые распространенные схемы мошенников для обмана водителей

По её словам, чаще всего это фишинг под видом официальных уведомлений, например, о блокировке ЭПТС, просроченном техосмотре или штрафе со скидкой. Содержащаяся в сообщении ссылка или номер для уточнения, так же, как поддельные QR-коды на парковках, ведут на сайты-клоны, которые крадут платежные данные.

«Вредоносные приложения перехватывают SMS с кодами и опустошают счет. Мошенники через уязвимости телематических систем умных авто блокируют управление или крадут личные», - сказала эксперт.

Она отметила, что также мошенники на дорогах имитируют неисправность, иногда используя подставной эвакуаторщик, после чего отправляют водителей в «свой» автосервис.

Яковлева добавила, что особенно высоки риски при покупке и продаже автомобилей, например, схемы с «выгодным перегоном» и сделки по генеральной доверенности.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники стали рассылать россиянам письма о якобы выявленной налоговой задолженности с вредоносными файлами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

