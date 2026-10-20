Адвокат Князев заявил, что рэперу Navai пока не грозит срок в России

Он пояснил, что преступление было совершено на территории другой страны, которая признала музыканта «виновным, но заслуживающим прекращения дела».

«И мы не можем лезть в чужие дела», — указал юрист.

Князев добавил, что в юридическом плане «здесь ничего нет», однако не исключил, что теперь к рэперу будет более пристальное внимание со стороны следственных органов РФ.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что наиболее серьезным последствием для Navai может оказаться не уголовное наказание, а миграционное ограничение.