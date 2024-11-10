Трамп заявил, что Помпео и Хейли не будут работать в новой администрации
10 ноября 202406:01
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что не намерен пригласить экс-главу Госдепа при своей первой администрации Майка Помпео в состав нового правительства.
По словам политика, он не намерен приглашать в свою администрацию и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Причины своего решения Трамп не назвал.
Ранее офис Трампа отрекся от слов призвавшего Киев забыть про Крым советника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru