СМИ: на Украине не знают о мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта
2 мая 202302:15
Украинские власти ничего не знают о «мирной миссии» Ватикана для содействия урегулированию конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к офису президента Украины.
По его словам, глава государства не давал согласия на это обсуждение со стороны Киева. Отмечается, что если такое обсуждение ведется, то без участия Украины.
1 мая папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на Украине «отказаться от попыток наступления» и перейти к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru