СМИ: на Украине не знают о мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта

Украинские власти ничего не знают о «мирной миссии» Ватикана для содействия урегулированию конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к офису президента Украины.

Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по ситуации вокруг Украины

По его словам, глава государства не давал согласия на это обсуждение со стороны Киева. Отмечается, что если такое обсуждение ведется, то без участия Украины.

1 мая папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на Украине «отказаться от попыток наступления» и перейти к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВатикан

Горячие новости

Все новости

партнеры