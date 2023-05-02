СМИ: на Украине не знают о мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта

По его словам, глава государства не давал согласия на это обсуждение со стороны Киева. Отмечается, что если такое обсуждение ведется, то без участия Украины.

1 мая папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на Украине «отказаться от попыток наступления» и перейти к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

