Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по ситуации вокруг Украины

Папа Римский Франциск заявил, что как можно более быстрое начало переговоров между Москвой и Киевом станет лучшим выходом для всех сторон конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на поддерживающего переписку с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Папа Римский составил мирный план по Украине

По его словам, В настоящее время Франциск подтверждает свою приверженность мирным переговорам между РФ Украиной и западными странами. Папа Римский отмечает, что рано поздно переговоры начнутся.

Ранее Франциск заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПапа Римский Франциск

Горячие новости

Все новости

партнеры