Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по ситуации вокруг Украины
Папа Римский Франциск заявил, что как можно более быстрое начало переговоров между Москвой и Киевом станет лучшим выходом для всех сторон конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на поддерживающего переписку с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
По его словам, В настоящее время Франциск подтверждает свою приверженность мирным переговорам между РФ Украиной и западными странами. Папа Римский отмечает, что рано поздно переговоры начнутся.
Ранее Франциск заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав
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