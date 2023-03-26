Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по ситуации вокруг Украины

По его словам, В настоящее время Франциск подтверждает свою приверженность мирным переговорам между РФ Украиной и западными странами. Папа Римский отмечает, что рано поздно переговоры начнутся.

Ранее Франциск заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав

