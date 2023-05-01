Глава ВСС: Папа Римский призвал Украину отказаться от наступления

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на Украине «отказаться от попыток наступления» и перейти к переговорам. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, говоря о своей недавней беседе с главой католической церкви.

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«Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы. Переговоры приведут к прогрессу для обеих сторон», — цитирует Севастьянова РИА Новости.

По словам главы ВСС, Франциск готов в любой момент направить в Киев и Москву своих переговорщиков, которые помогут начать процесс урегулирования.

Между тем экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможность проведения мирных переговоров РФ и Украины, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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