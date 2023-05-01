Глава ВСС: Папа Римский призвал Украину отказаться от наступления

«Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы. Переговоры приведут к прогрессу для обеих сторон», — цитирует Севастьянова РИА Новости.

По словам главы ВСС, Франциск готов в любой момент направить в Киев и Москву своих переговорщиков, которые помогут начать процесс урегулирования.

Между тем экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможность проведения мирных переговоров РФ и Украины, напоминает RT.

