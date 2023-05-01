Глава ВСС: Папа Римский призвал Украину отказаться от наступления
Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на Украине «отказаться от попыток наступления» и перейти к переговорам. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, говоря о своей недавней беседе с главой католической церкви.
«Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы. Переговоры приведут к прогрессу для обеих сторон», — цитирует Севастьянова РИА Новости.
По словам главы ВСС, Франциск готов в любой момент направить в Киев и Москву своих переговорщиков, которые помогут начать процесс урегулирования.
Между тем экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможность проведения мирных переговоров РФ и Украины, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Опасность взрывов сняли, дорогу перекрыли. В Ленобласти идет проверка после взрыва ЛЭП
- Крупный пожар в Забайкалье локализовали
- Экс-разведчик Риттер: Возможное наступление ВСУ будет тяжелым
- Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
- В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя партии «Шор»
- В Забайкалье загорелись десять жилых домов
- Обреченное контрнаступление. В военный успех Украины не верят ни в России, ни на Западе
- Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и Украину
- Глава ВСС: Папа Римский призвал Украину отказаться от наступления
- Власти заявили о повреждении промышленного предприятия в украинском Павлограде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru