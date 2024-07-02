СМИ: На Украине намерены мобилизовать 200 тысяч человек до конца 2024 года

При нынешних темпах мобилизации на Украине планируется призвать в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек до конца 2024 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире телеканала «Киев24».

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Вместе с тем он отметил, что мобилизационные планы не подлежат разглашению, однако они легко выполнимы, если темпы мобилизации останутся прежними. В этом случае можно будет укомплектовать все подразделения ВСУ до конца текущего года, подчеркнул депутат.

Ранее украинское правительство разрешило увеличение брони от мобилизации для чиновников и сотрудников государственных организаций.

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ФОТО: РИА Новости
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