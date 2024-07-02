СМИ: На Украине намерены мобилизовать 200 тысяч человек до конца 2024 года

Вместе с тем он отметил, что мобилизационные планы не подлежат разглашению, однако они легко выполнимы, если темпы мобилизации останутся прежними. В этом случае можно будет укомплектовать все подразделения ВСУ до конца текущего года, подчеркнул депутат.

Ранее украинское правительство разрешило увеличение брони от мобилизации для чиновников и сотрудников государственных организаций.

