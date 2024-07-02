Правительство Украины увеличило бронь от мобилизации для чиновников

Украинское правительство разрешило увеличение брони от мобилизации для чиновников и сотрудников государственных организаций. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, изменения внесены в порядок бронирования военнообязанных в части предоставления главе Минобороны Украины полномочий увеличивать объемы бронирования.

Новый порядок предусматривает увеличение числа броней по предложению Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва при украинском правительстве.

Ранее сообщалось, что Украина существенно отстает от плана по мобилизации, который подразумевал набор 50 тысяч военных за три месяца.

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ФОТО: РИА Новости
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