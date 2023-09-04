СМИ: На Украине ликвидировали колумбийского наемника
На Украине ликвидировали колумбийского наемника Алехандро Эрреру, воевавшего в рядах ВСУ. Об этом пишет латиноамериканская газета Tiempo.
«В начале сентябре семье позвонили и сообщили о его смерти», - сообщает издание.
В декабре прошлого года Эррера, несмотря на просьбы семьи, улетел на Украину. Впоследствии он неоднократно выкладывал в своих социальных сетях обращения к своим соотечественникам, решившим пойти по его пути, что они должны быть психологически устойчивы для нахождения на поле боя.
Ранее британское издание Telegraph также рассказало о смерти британского военного Сэма Ньюи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мужчина воевал в составе подразделения «Темные ангелы» на стороне Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru