СМИ: На Украине ликвидировали колумбийского наемника

«В начале сентябре семье позвонили и сообщили о его смерти», - сообщает издание.

В декабре прошлого года Эррера, несмотря на просьбы семьи, улетел на Украину. Впоследствии он неоднократно выкладывал в своих социальных сетях обращения к своим соотечественникам, решившим пойти по его пути, что они должны быть психологически устойчивы для нахождения на поле боя.

Ранее британское издание Telegraph также рассказало о смерти британского военного Сэма Ньюи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мужчина воевал в составе подразделения «Темные ангелы» на стороне Украины.

