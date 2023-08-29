В районе Соледара взяли в плен наемников из Польши

Российские бойцы взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии в районе Соледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на добровольческую бригаду «Волки».

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Как отметил собеседник агентства, недавно противник предпринял попытку наступления на северном фланге в районе населенного пункта.

«Атаки противника были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наемников», — указали в бригаде.

По словам источника, украинские военные в течение трех дней пытались взять штурмом позиции бригады. Противник при этом вел обстрел из ствольной артиллерии и минометов, а также применял кассетные бомбы.

Между тем пленный украинский капитан Евгений Низовцев заявил, что в рядах украинских войск много хорошо подготовленных грузинских и белорусских бойцов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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