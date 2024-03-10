СМИ: На Украине генерал Мельник исчез после взрывов в Харькове

Начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник исчез из публичного пространства после информации о взрывах, прогремевших в Харькове 17 февраля, пишут украинские СМИ.

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Журналисты обратили внимание на Telegram-канал Мельника «Генерал Марсель». Последняя публикация была сделана в нем 17 февраля, пишут «Известия».

«Харьков и область: находимся в укрытиях!» — сообщается в последнем посте.

Официальных данных о судьбе и местонахождении генерала Мельника украинские СМИ и официальные источники не сообщают.

Ранее стало известно, что назначение экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм, сообщает «Зеркало недели».



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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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