СМИ: На Украине генерал Мельник исчез после взрывов в Харькове
Начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник исчез из публичного пространства после информации о взрывах, прогремевших в Харькове 17 февраля, пишут украинские СМИ.
Журналисты обратили внимание на Telegram-канал Мельника «Генерал Марсель». Последняя публикация была сделана в нем 17 февраля, пишут «Известия».
«Харьков и область: находимся в укрытиях!» — сообщается в последнем посте.
Официальных данных о судьбе и местонахождении генерала Мельника украинские СМИ и официальные источники не сообщают.
Ранее стало известно, что назначение экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм, сообщает «Зеркало недели».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru