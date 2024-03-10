СМИ: назначение Залужного послом прошло с нарушением норм дипломатии
Назначение экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм, сообщает «Зеркало недели».
По данным украинского издания, за всю историю существования Министерства иностранных дел никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Это нарушает дипломатическую этику и правила дипломатии.
Офис украинского президента Владимира Зеленского заставил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу сделать этот шаг, так как боялся, что Залужный откажется от назначения. Издание отмечает, что Залужный вряд ли справится с новой должностью, так как он не имеет абсолютно никакого представления о том, что такое посольство и работа посла.
Ранее в Кремле заявили, что назначение Залужного послом в Лондон не имеет значения для РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru